العاصفة "هانا" تجبر سكان جنوبي تكساس على إخلاء منازلهم

مع اقتراب العاصفة "هانا"، حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم، حيث توقعت السلطات أن ترافق العاصفة المدارية "هانا" هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت وغدا الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وازدادت قوة العاصفة "هانا"، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس، اليوم، كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومتر في الساعة.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك، كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ليل الأربعاء الماضي، إن العاصفة الاستوائية "جونزالو"، قد تشتد وتتحول إلى إعصار فوق المحيط الأطلسي أمس الأول الخميس.

وكانت العاصفة "جونزالو"، أمس الأول الخميس، تقع على بعد حوالي 1685 كيلومتر إلى الشرق من جزر ويندوارد الجنوبية وتحرك رياحًا تبلغ سرعتها القصوى 95 كيلومتر في الساعة.