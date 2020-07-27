القاهرة تعيد جميع موظفيها للعمل من الأحياء والدواوين

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عودة جميع العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء للعمل، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد محافظ القاهرة في بيان، أنّ المحافظة جهة خدمية، والقرار جاء حرصًا على عودة تقديم الخدمات اليومية بصفة منتظمة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، أثناء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية.

يذكر أنّ محافظة القاهرة في الشهور السابقة، قررت خفض عدد العاملين وفق تعليمات الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.