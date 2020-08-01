"هدفنا واحد.. صوتنا واحد".. لقاءات حوارية لبرلمان شباب البحيرة

أعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، عن مبادرة تثقفية بعنوان "هدفنا واحد.. صوتنا واحد" وذلك بعدد 16 لقاءً حواريا مع الشباب يحاضر فيها لفيف من أساتذة القانون بحضور عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة، للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ وذلك على مدار ثلاث أيام اعتبارا من الخميس 4/8 وحتى السبت 8/8/2020 م.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع مع التركيز على القضايا الراهنة وتوسيع مدارك الشباب نحوها.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي لدى أعضاء برلمان الشباب بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية وحثهم على النزول للتصويت والمشاركة فى صنع القرار وكذا التوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ القادمة و المقرر انعقادها يومى 11و12 أغسطس الجاري.