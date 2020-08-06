صورة.. التقرير الطبي لحادث طائرة الجونة: محاولات إنعاش المصابيّن فشلت

كشف التقرير الطبي الخاص بمصرع شخصين في سقوط طائرة شراعية بمدينة الجونة، أن المتوفيّن وصلا المستشفى مصابين بنزيف داخلي واشتباه كسور متعددة بالجسم.

وذكر التقرير أن المصابين عانيا من عدم وجود تنفس أو أي علامات حيوية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لهما، لكن دون جدوى، وتم إعلان وفاتهما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وأكد مصدر طبي، اليوم الخميس" لـ"الوطن"، أن المتوفييّن وهما أكرم الحصري، 36 سنة، ومحمد سعيد، 61 سنة، وصلا المستشفى الساعة 11:40، وأن الأجهزة الطبية أجرت محاولة انعاش قلبي ورئوي لهما لمدة عشر دقائق لكن دون جدوى، وتم إعلان وفاتهما الساعة 11:50 صباح اليوم.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر.

وتمّ الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين إصابة شخصين هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجونة وتوفيا في أثناء محاولة إسعافهما. وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.

وصرح باسم عبدالكربم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، بأن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية، وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحله تجريبية، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار، أكرم الحصري والطيار محمد سعيد.

وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.