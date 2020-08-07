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بالفيديو.. انفجار داخل مبنى من 8 طوابق فى منطقة إيلات بإسرائيل

كتب:

عبد الرحمن خالد
03:27 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

كشفت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن انفجارا وقع، مساء أمس الخميس، في مبنى مكون من ثمانية طوابق في مدينة إيلات، وقد تسبب في اندلاع حريق بالمبنى.

وأشارت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية، إلى أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار. 

وتداول عدد من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو من الحريق، الذي ظهر فيه الحريق يلتهم المبنى، وسط محاولات من رجال الإطفاء من أجل السيطرة عليه.

  

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