تعقيم وتطهير المدارس المخصصة كلجان انتخابية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، البدء في إجراء تطهير وتعقيم المدارس التي خُصصت لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 "، وتنظيف اللجان وتطهيرها وتعقيمها وتنظيمها تمهيدا لاستقبال الناخبين.

وقال محمد أبو العيون، مدير إدارة المنيا التعليمية، إنه تم توفير أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش والأدوات التي تساعد على تعقيم وتطهير المدارس على مستوى الإدارة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، قد أعلن في وقت سابق، أن مراكز المحافظة تواصل إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ تجهيز 557 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.