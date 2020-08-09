المصريون في الخارج يختارون أعضاء "الشيوخ" اليوم.. وسباق مع الزمن لتجهيز لجان الداخل

ينطلق اليوم ماراثون التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، فى الساعة الـ9 صباحاً بتوقيت كل دولة، وحتى مساء الغد، حيث يصل عدد اللجان الانتخابية بالخارج إلى 141 لجنة فى 124 دولة، وهو ما استعدت له وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بغرفة عمليات على مدار الساعة.

"الهجرة" تبث فيديوهات على "السوشيال ميديا" لحث الناخبين على المشاركة

وشهدت الساعات الماضية، إطلاق وزارتى الخارجية والهجرة حملات لحشد المصريين بالخارج للمشاركة فى «اقتراع الشيوخ»، وقامت الجاليات المصرية بالخارج بتحركات استعداداً للتصويت، فيما شهدت المحافظات استعدادات مكثّفة للانتهاء من تجهيزات التصويت، وذلك بتعقيم اللجان ومراجعة الاحتياجات اللوجيستية للمقار الانتخابية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت خارج مصر، وتم إعداد غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال البريد الإلكترونى و«الواتس آب».

وأضافت أن تطبيق «كلم مصر» الإلكترونى الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة، سواء بنظام Android أو IOS، سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت بالانتخابات، فى تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، لأن التصويت سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الفيديوهات التعريفية بعملية التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والروابط المهمة التى تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعت «مكرم» جموع المصريين بالخارج إلى المشاركة فى انتخابات الشيوخ، لأن المصريين بالخارج دائماً يلعبون دوراً مهماً وبارزاً فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، ولا يتوانون عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم.

وقالت إنها تلقت الأيام القليلة الماضية، استفسارات كثيرة من جانب المصريين بالخارج، بشأن الانتخابات، أغلبها حول خطوات وطرق التصويت فى الانتخابات، وإمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب فى السفارات، بدلاً من البريد السريع.

"عمران": البريد السريع وتسليم البطاقات فى السفارات طريقتا التصويت.. ورموز الجاليات: وفر علينا عناء السفر

من جانبه، أوضح المستشار عادل عمران، المستشار القانونى لوزارة الهجرة، أن تسليم أوراق الانتخاب للسفارات فى الخارج متاح ولا يوجد ما يمنع ذلك، مشيراً إلى أن آلية التسليم عبر البريد السريع استحدثتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتخفيف عن المصريين المقيمين بالخارج، فى ظل تفشى وباء كورونا، مع مراعاة قواعد الدول التى تلزم المواطنين بعدم التجمعات، مضيفاً أن التصويت عبر البريد الإلكترونى بدلاً من البريد العادى لم يتم الأخذ به حتى الآن، والوسيلتان المتاحتان فقط هما التسليم عبر البريد العادى (السريع) أو باليد فى مقر السفارات المصرية بالخارج.

وقالت المهندسة ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ببريطانيا، لـ«الوطن»، إنه تم بث بعض الفيديوهات التوضيحية بشأن أهمية التصويت فى انتخابات الشيوخ، وكذلك الإجراءات للتسجيل وإدلاء المصريين فى الخارج بصوتهم، وتم إعداد مادة بأسماء المحافظات، وبها معلومات عن كل المرشحين للمجلس، مضيفة: «قدّمنا مساعدات لأبناء الجالية المصرية فى الخارج فى عملية التسجيل عبر الإنترنت، وقدّمنا مساعدات لكبار السن، وحرصنا على التوعية بأهمية المشاركة فى التصويت».

وأوضحت أن أجواء فيروس كورونا كان لها تأثيرها، وكانت هناك صعوبة فى إقامة تجمّعات لأبناء الجالية كما كنا نفعل فى أى استحقاق انتخابى سابق، فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، لكن جاءت خطوة التصويت عبر البريد السريع لتواجه ذلك، وتجنّب مشقة السفر من مدينة إلى مدينة، حتى الوصول إلى السفارة للتصويت.

وأكد الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا، لـ«الوطن» أن التصويت للجالية المصرية فى رومانيا سيكون يوماً واحداً، نظراً لأن الأحد إجازة فى جميع مؤسسات الدولة، لذا سيتوافد أعضاء الجالية على مكاتب البريد، وسيكون يوم الاثنين هو الأكثر تصويتاً فى الدول الأوروبية.

من ناحية أخرى، شهدت المحافظات استعدادات على قدم وساق، للتصويت يومى الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، حيث بدأ المحافظون فى إجراءات تعقيم مقرات اللجان فى المدارس والاستراحات والمداخل والحمامات والفصول التى سيقوم الناخب بالتصويت داخلها، والانتهاء من الصيانة اللازمة للكهرباء وجميع المرافق والتأكد من وجود وسائل الإضاءة البديلة، وتوفير المولدات فى حال انقطاع التيار الكهربائى أثناء عملية الفرز وتأكيد عدم وجود أى أعطال تعوق العملية الانتخابية، ومتابعة التجهيزات الكاملة لغرف المبيت الخاصة بأفراد التأمين من رجال الجيش والشرطة، وتم تكليف فرق ومجموعات عمل مجهّزة بأجهزة الكمبيوتر، لمساعدة الناخبين فى معرفة اللجان الخاصة بهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة الطرق المؤدية إليها.

وفى سوهاج، بدأت الوحدات المحلية، تعقيم المقرات الانتخابية المقرّر إجراء الانتخابات بها، وتم تنفيذ حملات فى عدد من القرى والمدن لتعقيم المقرات ورفع المخلفات والأتربة من محيط المدارس.

وقال عصام الدين الليثى، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، إنه سيتم توفير جميع سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرّف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت محافظة البحيرة عن الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وغرف العمليات المركزية ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة، للمتابعة على مدار الساعة مع تأكيد استمرار الحملات بصفة دورية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، مع الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين، تأكيداً للحيادية والشفافية.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المشاركة فى الانتخابات كواجب وطنى على كل مصرى، مطالباً المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالى.

وفى القاهرة، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محدّدة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، التى تم اختيارها كمراكز انتخابية.

وفى الجيزة، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب.

وفى قنا، تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط عضوين بحزب النور لاتهامهما بتمزيق لافتة مرشحة لانتخابات الشيوخ وتعليق لافتات لمرشح الحزب، ورفضهم ترشح المرأة فى الانتخابات، وذلك قبل بدء الصمت الانتخابى بساعات.

"لاشين" يحذّر من خرق الصمت

من جانبه، قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان متابعة ورصد الدعاية الانتخابية بالمحافظات، هى المنوط بها، رصد التزام المرشحين بضوابط الدعاية التى يقومون بها على وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، موضحاً أنه يحظر خلال فترة الصمت القيام بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، بما فى ذلك وسائل التواصل الاجتماعى.