الإدارة الصحية بشبرا غرب: حقيبة كورونا تحوي خافض حرارة وفيتامين سي

قالت الدكتورة شادية مفيد مديرة الإدارة الصحية بشبرا غرب، إنه يتم تحديد مريض فيروس كورونا إكلينيكيا من خلال وجود اسم المريض على سيستم الوزارة الذي يربط كل المستشفيات والوحدات الصحية لرفع أسماء المرضي المصابين الجدد وتحديد أماكنهم وحالتهم الصحية.

وأضافت مفيد، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه يتم إبلاغنا بأسماء المصابين الجدد من خلال فريق الرعاية المتواجد في المديرية، ويتم ذلك بعد التواصل هاتفيا مع المصاب ويتم تجهيز حقيبة الأدوية للحالات التي يثبت إيجابيتها وحقيبة أخرى للمخالطين للشخص المصاب.

وتابع، أنه في حالة وجود مخالطين من الأطفال يتم صرف حقيبة أخرى من الأدوية الخاصة لهم للطفل المصاب، ويتم توصيلها من قبل أحد العاملين في الوحدة أو من خلال شخص ينوب عن المريض يحضر إلينا ويتسلم الحقيبة، مشيرة إلى أن الحقيبة تحتوي على خافض لدرجات الحرارة، زنك، فيتامين C، ومجموعة أخرى من الأدوية التي تتبع للبروتوكول العلاجي المصري.

وأكدت، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الصحية وعدم الإهمال في هذه الأيام نتيجة انخفاض أعداد الإصابات والحرص على التباعد الاجتماعي واتباع كل الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.