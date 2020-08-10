تامر حسين يكشف تفاصيل زيارته لمصطفي حفناوي قبل وفاته بيومين

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" تفاصيل زيارته منذ يومين لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.

وكتب تامر "الله يرحمه ويغفرله مكنتش أعرفه شخصياً روحت زورته من يومين من جمال سيرته وُحب أصحابه اللي كانوا حواليه في المستشفى.. مايغلاش ع اللي خلقه ‏درس مهم للجميع للي فاكرها دايماله واللي بيغل واللي بيكره واللي طمعان‏ محدش ضامن عمره محدش باقي له غير سيرته وربنا يرحمك يا مصطفى".

أعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".