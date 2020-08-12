مسلم: لولا امتحانات الثانوية لا كان الدوري رجع ولا كنا خرجنا من البيوت

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن هناك حملات عديدة على الدولة المصرية الفترة الحالية، لم تشهدها مصر قبل ذلك، وهناك أموال تُصرف يوميًا، وحملات على السوشيال ميديا، لتقليل ثقة المواطنين في الدولة والقيادة السياسية، مستشهدًا على ذلك بما حدث قبيل امتحانات الثانوية العامة.

وقال "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة أصرت على استكمال منظومة امتحانات الثانوية العامة، بالرغم من أنه لو جرى استطلاع آراء الطلاب وأولياء أمورهم، لرفضوا إجراء الامتحانات، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مسلم: وزير التعليم تعرض لحملات غير طبيعية من الداخل والخارج

ولفت رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى حملات غير طبيعية شُنت على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سواء من الداخل أو الخارج، ولولا البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة وتطوير التعليم الإلكتروني، ما كانت امتحانات الثانوية العامة تُكلل بالنجاح، ولتعطل الطلاب وفقدوا عامًا من عمرهم.

وأوضح أنه بالرغم من الحملات الشديدة على وزير التعليم، فإنه لاقى دعما كبيرا من الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، فكان الرئيس بنفسه يعقد اجتماعات من أجل الثانوية العامة، "لولا أن امتحانات الثانوية تمت، لا كان فيه دوري رجع، ولا كنا زمانا خرجنا من البيت لحد الآن، ولتحكم منظرو فيس بوك في مصير هذه الدولة".

مسلم ساخرًا من بعض انتقادات السوشيال: لو مشينا وراها مش هنتقدم

وسخر مسلم من بعض ما يُنشر على مواقع التواصل، للتشكيك في منظومة الثانوية، قائلا: "واحد كتب على الفيس إن الكيس اللي بيلبسه في رجله وهو داخل اللجنة اتقطع قبل ما يوصل للجنة"، معلقًا: "لو احنا مشينا ورا الكلام ده، مش هنتقدم خالص"، وفي الوقت ذاته، قررت الحكومة متابعة كل شكاوى المواطنين، وخصصت رقمًا على واتساب لاستقبالها، والعمل على حلها.

كما استشهد رئيس تحرير الوطن بالانتقاد الشديد الذي وجهه البعض للحكومة، بسبب تطوير مصر الجديدة، فيرى أن المواطنين لم يستوعبوا الأمر في بدايته، "فيه ناس كانت عاوزة الجنينة، وفيه ناس كانت عاوزة الشجر، بس لما شافوا الرؤية كاملة بعد التطوير، موقفهم اختلف".