ضبط مواطن يسرق السولار الخام من خط أنابيب بمدينة الخصوص

شهدت مدينة الخصوص بالقليوبية، قيام مواطن بعمل محبس بخط أنابيب بترول بأرض زراعية بنطاق المدينة، وذلك لسرقة كميات من الخام، وبيعها بالسوق السوداء.

في البداية تلقى اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، بلاغا من المواطنين، بانتشار رائحة خام البترول بنطاق المنطقة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للواقعة، وذلك بحضور حنفى موسى ومحمد على نائبا رئيس المدينة، ولجنة من غرفة أزمات المدينة وشركات البترول.

وأوضح "سعيد"، أنه بالفحص تبين، أن أحد المواطنين قام بعمل محبس بخط السولار العمومي بمدينة الخصوص، وذلك بأرض زراعية بنطاق المدينة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة لعمل اللازم، وتحرير مذكرة ورفعها للأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنها.