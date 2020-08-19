اعترافات المتهم بقتل شقيق طليقته بالمنصورة: ضربته بمطواة ولم أقصد إنهاء حياته

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم بقتل شقيق طليقته بمحافظة الدقهلية حيث اقر المتهم في التحقيقات أنه تعدى على المجني عليه محمد السعيد بمطواة كانت بحوزته قاصدًا ضربه، نافيًا قصده من ذلك قتله، وانه تصادف لقاؤه به حيث اعترض كلٌّ منهما طريق الآخر، ونشبت لذلك مشادَّة بينهما أسفرت عن شجار تعدى هو فيه على المجني عليه بمطواة كانت بحوزته، ثم أثناء محاولة المارَّة فضَّ اشتباكهما أصيب المجني عليه بعدة طعنات بالمطواة التي كانت معه من أثر التدافع.

وأكد اثنين من شهود الواقعة رؤيتهما المتهم خلال طعنه المجني عليه عدة طعنات بالمطواة التي كانت معه، وعلمهما بأمر الخلافات بين أهليهما.

وقال والد المجني عليه إن المتهم سبق أن هدد بقتل المجني عليه بعد أن قضت المحكمة باستحقاق ابنته نفقة من المتهم.

وواجهت النيابة المتهم بمقاطع مصورة للحادث التقطته إحدى كاميرات المراقبة ظهر فيها مبادرة المتهم بالتعدي على المجني عليه بمطواة أشهرها في وجهه فأقرَّ بما فيه كما أقرَّ بالسلاح الأبيض المضبوط أنه الذي استخدمه في التعدي على المجني عليه.