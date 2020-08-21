بأيدي ذوي همم السويس.. عربة نظافة بمظلات لوقاية العمال من الشمس

الإحساس بالآخرين منحة ربانية ينعم بها الله على من يشاء من عباده، تتجلى قيمتها في دعم الضعفاء، فلم يلبث أن رأى عادل صورة متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعربة نظافة بمظلة واقية لحماية العمال من أشعة الشمس حتى قرر أن يحاكي مثلها في محافظته، أعاد تشغيل ماكينات مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، بعد أن كانت مهملة سنوات عدة، سخر ومن معه طاقتهم للإبداع حتى أنتجوا أول نموذج للعربة.

"هدفنا نخفف التعب على عمال النضافة البسطاء"، يقول عادل الدكروني رئيس إدارة التأهيل الاجتماعي للمعاقين في بداية حديثه لـ"الوطن" مؤكدا رغبته في توظيف قدرات الشباب ذوي الهمم في محافظته من خلال المشاركة في إنتاج كل ما يفيد المجتمع.

الدكروني: الفكرة تحاكي صورة متداولة لعربة نظافة على الإنترنت

كفكرة جديدة لم يتطرق إليها أحد في مصر من قبل، بدأ شباب من ذوي إعاقات مختلفة، حركية وسمعية وبصرية، تصنيع عربات نظافة مزودة بمظلة لحماية العمال من حرارة الشمس، ومرفق بها كافة أدوات النظافة بدلا من حملها طوال اليوم، بدأوا بشراء الخامات المتمثلة في حديد، ومن ثم بدأت مرحلة قص الحديد ولحامه بالشكل الذي كانت عليه العربة في الصورة المتداولة عبر الإنترنت.

ساعتان فقط من الزمن هي المدة التي استغرقتها تصنيع العربة في ورش مركز تأهيل المعاقين بالسويس، وبحسب وصف الدكروني، تكلفة العربة الواحدة لم تتجاوز 2000 جنيه فقط جميعها من حديد جديد وليس معاد تدويره.

بعد نجاح تجربة تصنيع عربة النظافة بالجودة والشكل المنشود، يستعد الدكروني والشباب ذوي الهمم القائمين على التصنيع، عرض الفكرة على محافظ السويس الأسبوع المقبل وكافة التكاليف لبدء تعميمها في شوارع المحافظة لمساعدة عمال النظافة على العمل بشكل أكثر راحة وتخفيف معاناتهم أثناء العمل في الحر الشديد.