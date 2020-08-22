توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورطوبة واضطراب الملاحة البحرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلًا، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، مع كثافة في الشبورة المائية صباحًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، وجنوب الصعيد يكون شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 23 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

طقس الاثنين 24 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 25 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.