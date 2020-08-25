تعرف على مميزات البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الفقيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن ميزانية الدعم النقدي تجاوزت 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، لافتة إلى أن برنامج تكافل وكرامة حقق العديد من المميزات التى تمثلت فيما يلى :

_تكوين قاعدة بيانات قومية للفقر.

_تعزيز الربط الشبكي بين الوزارات .

_الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم النقدي .

_تطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالحكومة .

أما على مستوى تنمية الأسرة، قالت القباج إن برنامج تكافل وكرامة يعد البرنامج الأكثر تأثيرا على تنمية الأسر الأكثر فقرا ،حيث حقق ما يلى:

_ساهم في خفض معدلات الفقر

_نجح في رفع مستوى الالتحاق بالدراسة حيث إن هناك 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس وحوالي 2.15 مليون طفل في المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية .

_ساهم في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة.

_ 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة .