شهيرة لـ"بهجت قمر" عن "بالبنط العريض": "نفسي آلاقي الطبطبة"

أبدت الفنانة شهيرة إعجابها بأغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك".

ووجهت شهيرة سؤالاً لكاتب الأغنية أيمن بهجت قمر قائلة: يا سلام عليك أيمن بهجت قمر، يا ابني بتجيب الكلام ده منين، كلنا اليومين دول نفسنا نلاقي الطبطبة، عموماً مدام الجسمي يبقي بشرة خير.

وكان الجسمي قد أهدى الأغنية التي تخطي عدد مشاهديها حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" إلي الشعب المصري، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما، ويقول في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض

غالي وأقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولولي أنا بيك مريض