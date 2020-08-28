ضبط 16 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقناطر الخيرية

شنت إدارة المسطحات بمحافظة القليوبية، برئاسة العميد ياسر منصور، حملة مكبرة بمدينة القناطر الخيرية، لمتابعة تنفيذ قانون البيئة، ومواجهة أشكال الغش التجاري، ومراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع ومركز ومخزن بدون ترخيص، تحوي 16 طن مواد غذائية، و13 ألف عبوة آيس كريم مجهولة المصدر وبدون بيانات، ومنسوب إنتاجها لشركات بالمخالفة للقانون.

وبفحص تلك المخازن والمصانع، تبين عدم وجود تراخيص أو سجل بيئي للمصنع لإقامة النشاط، إلى جانب عدم وجود موافقات بيئية للنشاط القائم، وتم التحفظ على المخازن، وكميات المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.