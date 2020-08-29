ضبط طن دقيق "مجهول المصدر" و24 مخالفة تموينية بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، أنه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومحلات تجارية بدون ترخيص، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.