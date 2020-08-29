ضبط طن دقيق "مجهول المصدر" و24 مخالفة تموينية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:48 م | السبت 29 أغسطس 2020
ضبط دقيق
واصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، أنه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومحلات تجارية بدون ترخيص، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.