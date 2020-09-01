القصف الإسرائيلي لسوريا.. تصرف معتاد ينتهك السيادة

لقى 11 شخصًا حتفهم في قصف إسرائيلي على سوريا، أمس، وقال المرصد السوري إن غالبيتهم من الجيش.

كانت دمشق قد أعلنت في وقت متأخر، أمس، عن مقتل شخصين وإصابة سبعة جنود بجروح جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية، ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا إسرائيليا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين وحدوث أضرار مادية، وذلك حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت من ناحية هضبة الجولان باتجاه مواقع عسكرية جنوبي دمشق.

القصف الإسرائيلي للجنوب السوري ليس بجديد، ولكن من آن للآخر تخرج تل أبيب بطيرانها في عمليات نوعية تستهدف بها عناصر أو مواقع تابعة للجيش السوري أو عناصر لحزب الله اللبناني أو عناصر تقول إنها إيرانية، وترصد «الوطن» أبرز الهجمات الإسرائيلية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.

- 13 يناير 2017: استهداف مستودعات أسلحة في مطار المزة العسكري.

- 13 فبراير 2017: هجوم استهدف مستودعات صواريخ داخل المطار نفسه.

- 22 فبراير 2017: قصفت إسرائيل بالصواريخ مواقع تابعة للجيش السوري قرب دمشق

- 27 أبريل 2017: غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق.

- 8 سبتمبر 2017: أعلن الجيش السوري استهداف إسرائيل موقعا عسكريا بريف حماة.

- 10 فبراير 2018: أكبر هجوم جوي إسرائيلي منذ عقود على سوريا وأسفر الهجوم عن تدمير 12 موقعًا بينها 4 أهداف إيرانية.

- 26 يونيو 2018: قصف الطيران الإسرائيلي محيط مطار دمشق.

- 4 سبتمبر 2018: استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مواقع عسكرية إيرانية بسوريا.

- 9 مايو 2019: استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

- 1 يوليو 2019: مقتل 15 شخصا بينهم 6 مدنيين في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق وريف حمص.

- 25 أغسطس 2019: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات قال إنها إيرانية لمنعها من الهجوم على إسرائيل، وتم ذلك عن طريق طائرات هجومية مسيرة.

27 أبريل: مقتل ثلاثة مدنيين بالقصف الصاروخي الإسرائيلي على محيط دمشق

30 أبريل 2020: مروحيات إسرائيلية تستهدف بالصواريخ مدينة القنيطرة السورية

20 يوليو 2020: إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

4 أغسطس 2020: غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف دمشق والجولان

1 سبتمبر 2020: مقتل 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق