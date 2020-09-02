الأسنان: الشطب النهائي مصير الطبيب المتهم بالتحرش حال إدانته

أثارت قضية طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال جدلا واسعا، خاصة بعد البلاغ الرسمي وقرار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن الطبيب المتهم دافع عن نفسه في بيان بثه على صفحته الرسمية، لكنه لم يتواصل مع النقابة ولم يطلعها على الأمر ولم يطلب المساندة القانونية.

واضاف: الامر أصبح محل بلاغ رسمي وتحقيقات، وننتظر النتيجة، فإذا تمت ادانته سنتخذ إجراءات نقابية تأديبية تجاهه قد تصل للشطب النهائي، إما إذا تم تبرئته مما هو منسوب إليه فسنتضامن معه ضد التشهير بعضو من أعضائنا.

وتابع مسعد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الطبيب لم يلجأ للنقابة أن تتضامن معه في حق الدفاع وأن توفر له محامين عنه في القضية، ففي حالة تقدمه بطلب سنقف معه، لأن النقابة ملزمة قانونا بالتضامن معه والدفاع عنه، حال طلبه حتى ظهور الحقيقة".

وتقدم الفنانان عباس أبوالحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد طبيب اسنان، بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

ومن جانبه أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بيانا، أكد فيه "أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا".