"أنت عواطلي".. رسالة زوجة ساهمت في ذبحها على يد الزوج ببولاق الدكرور

"شوف لك شغلانة يا عواطلي" تلك المقولة كانت مجرد رسالة من سيدة ثلاثينية لزوجها، وبمجرد أن وصلت تلك الرسالة إلي أذن الزوج استشاط غضبًا وأمسك بسكين وذبح زوجته داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور ، انتقلت علي الفور قوات الامن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وافادت التحريات ان زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

اشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاحرت القتيلة معه وقالت له: ياعواطلي ما دفعه لذبحها بمطواة.

تمكنت قوة امنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.