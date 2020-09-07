عاجل.. الحكومة: لا تهاون في "النظافة" والإجراءات الاحترازية بالمدارس

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إنَّه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ فإنَّه لا تهاون في معايير نظافة المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "يوهانسن"، خلال مشاركتها في مؤتمر عقدته الهيئة بحضور نائب وزير التعليم ومديري مديريات التعليم، أنه يجب ان يكون هناك دور كبير للمشاركة المجتمعية في مساعدة المدارس في تحقيق السلامة والامان للحفاظ على أبنائنا.

واوضحت أن الهيئة ستتولى تدريب مسؤولي الجودة بالمديريات التعليمية على مستوى القاهرة الكبرى ووجه بحري ووجه قبلي على إجراءات وآليات الاعتماد المدمج التي سوف تتبعه الهيئة في إجراءات الاعتماد للعام الدراسي القادم، للحفاظ علي صحة وسلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

كانت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ترأست، يرافقها الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، اليوم اجتماعاً في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومديري المديريات التعليمية والجودة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الخطة المقترحة للتقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي القادم 2020-2021 والنقاش حول تحديث إجراءات الاعتماد في ظل التعليم المدمج أو الهجين وإجراءات وآليات الاعتماد التي تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.

شارك في الاجتماع كلاً من الدكتورة أسماء مصطفي، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، وسعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والدكتورة راندا حلاوة، مدير الادارة المركزية لإعداد القيادات، والدكتور عطية السيد، مدير إدارة التدريب بالهيئة، والدكتور أسامة صالح مدير إدارة الاعتماد بالهيئة.

نائب وزير التربية والتعليم: العام الدراسي الجديد لن يتضمن أي تخفيض في المناهج أو عدد ساعات الدراسة

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد لن يتضمن أي تخفيض في المناهج أو عدد ساعات الدراسة.

وأضاف "حجازي"، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اليوم، أنَّ العام الدراسي سيشهد الدمج بين التعليم داخل الفصل، والتعليم عن بعد، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، بما سيحقق الجودة، التي تتحقق منها "هيئة جودة التعليم".