الانتساب "أون لاين"والانتظام حضور يوم.. 7 ضوابط للدراسة بحقوق المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عن آلية الدراسة في برنامج "الانتظام والانتساب الموجه" خلال العام الجامعي، وفقًا للإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عميد الكلية، في تصريح له اليوم، إن الدراسة ستشمل سبعة ضوابط من بينها تقسيم طلاب الانتظام في كل فرقة إلي أربع مجموعات لكل مجموعة حق الحضور يوم واحد أسبوعيا بالتناوب بحسب جدول المحاضرات، وفيما يخص الانتساب الموجّه، قررت الجامعة أن تكون المحاضرات أون لاين.

وتضمنت الضوابط أن يكون امتحان نهاية الفصل الدراسي لكل الفرق الأربع "انتظام وانتساب موجه" بنظام (صح أم خطا واختيار من متعدد) مخصص لكل سؤال نصف درجة مع تدريب الطلاب علي ذلك أثناء الدراسة ويكون التصحيح إلكترونيا .

أما امتحانات التخلف سواء دور يناير او دور مايو ستكون من 20 درجة والتصحيح فيها إلكترونيا والامتحان بنظام ( صح أم خطا واختيار من متعدد) مخصص لكل سؤال نصف درجة .