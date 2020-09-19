يحيي الموجي عن عودة نجاة: "مش مركزة في الغناء دلوقتي"

انتشرت العديد من الأنباء، اليوم، عن عودة نجاة الصغيرة للغناء مرة أخرى، وهي الأتباء التي أثارت اهتماما متابعيها ومحبيها.

"الوطن" تواصل مع يحيي الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي لمعرفة تفاصيل العودة بإعتباره أقرب الأشخاص لها في الفترة الأخيرة.

وقال إنه لا يعرف أي شيئ عن ذلك الأمر، وخاصة أن نجاة مشغولة في الوقت الحالي بمشكلة نقلها من منزلها بعد تعرضه لتصدع وانتقالها للعيش في فندق خلال الــ40 يوم الأخيرة، مضيفًا أنها لا تركز في الغناء والعودة خلال الفترة الحالية.

وكان آخر ظهور للفنانة نجاة الصغيرة، في مداخلة تليفونية في 2015، مع الإعلامية لميس الحديدي، وكان بمناسبة طرح أغنية وطنية كانت قد سجلتها قبلها بسنوات قليلة، إلا أن الأغنية لم تطرح في وقتها، وكان سبق طرح الأغنية بعد 10 سنوات من الغياب.

يذكر أن نجاة اختارت أن تكون عودتها للساحة الفنية فى 2016 من خلال عمل فنى مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، ونغمات الموسيقار الكبير طلال، فى أغنية "كل الكلام" التى وزعها موسيقياً يحيى الموجى وأخرجها تليفزيونياً هانى لاشين.