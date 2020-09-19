رئيس التحرير

محمود مسلم

الطفل الفائز بجائزة عالمية بالصين: فخور بإظهار الوعي المصري

كتب:

محمد متولي
08:46 م | السبت 19 سبتمبر 2020
عبدالرحمن ماهر

عبدالرحمن ماهر

قال الطفل عبدالرحمن ماهر، الفائز بجائزة ثاني أفضل عمل عالمي للتوعية بفيروس كورونا في الصين، إنه فخور بإظهار مدى ثقافة ووعي الطفل المصري في مجال الثقافة مع أطفال الدول المتقدمة، وقوته في إظهار قدراته أمام الجميع.

وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه علم بدخوله للمسابقة في آخر أيام المسابقة، حيث قام بتصوير الفيديو وأرسله إلى المركز القومي للثقافة الطفل لتلك المسابقة، حتى علم مؤخرا بفوزه.

وأوضح أن اختار قصيدة "دار الجد عدنان" مع أعمامه ووالده ليقدم تلك الأغنية، وقام بغناء تلك الأغنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا على الجميع.

اقرأ المزيد:

تقرير أممي: كورونا جعلتنا نرفع شعار "الأوزون من أجل الحياة" حماية للبشر

الحياة عند جروب "المغامرون".. رحلات سفاري للعائلات بتكاليف بسيطة: المهم المتعة

ترامب: نضع أولوية قصوى لتطوير لقاح كورونا في أسرع وقت لاستعادة الحياة

بعد عودته لـ"الحياة".. كواليس ظهور عمرو الليثي في "واحد من الناس"