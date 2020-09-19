الطفل الفائز بجائزة عالمية بالصين: فخور بإظهار الوعي المصري

قال الطفل عبدالرحمن ماهر، الفائز بجائزة ثاني أفضل عمل عالمي للتوعية بفيروس كورونا في الصين، إنه فخور بإظهار مدى ثقافة ووعي الطفل المصري في مجال الثقافة مع أطفال الدول المتقدمة، وقوته في إظهار قدراته أمام الجميع.

وأضاف "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه علم بدخوله للمسابقة في آخر أيام المسابقة، حيث قام بتصوير الفيديو وأرسله إلى المركز القومي للثقافة الطفل لتلك المسابقة، حتى علم مؤخرا بفوزه.

وأوضح أن اختار قصيدة "دار الجد عدنان" مع أعمامه ووالده ليقدم تلك الأغنية، وقام بغناء تلك الأغنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا على الجميع.