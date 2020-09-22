السجن 6 سنوات لـ6 متهمين باستغلال أطفال في التسول بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، 6 متهمين بالسجن 6 سنوات لكل منهم وتغريمهم 600 ألف جنيه، لإدانتهم بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول ببولاق الدكرور، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمون أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بـ"الاستخدام والإيواء والاستقبال" في 3 أطفال وآخرين، مستغلين حاجتهم لمأوى للإقامة، بقصد استغلالهم في أعمال التسول كون أحدا من المجني عليهم لم يتخطى عمره 18 سنة، فضلا عن دفع المتهمين للمجني عليهم لتعاطي المواد المخدرة.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمون عرضوا أمن وأخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم للخطر، بأن أطلقوهم للتسول من المارة في الشوارع، وآووهم في أماكن غير معدة للإقامة والمبيت، وأجبروهم على مخالطة المنحرفين، ومن اشتهر عنهم سوء السيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق معهم، كما استعمت لشهادات الأطفال المجني عليهم، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتهم للمحاكمة للجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، والتي أصدرت الحكم المتقدم.