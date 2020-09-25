أمين عام الزراعيين يشرح 3 خطوات للتحصيل الإلكتروني بالنقابة

شرح الأمين العام، لنقابة المهندسين الزراعيين، المهندس محمد الشورى، كيفية تنفيذ إجراءات خدمة التحصيل الإلكتروني، في 3 خطوات.

وقال "الشورى" لـ الوطن، أن مجلس النقابة قرر أن تتم الخدمات النقابية خلال الفترة المقبلة، من خلال نظام السداد عبر الإنترنت، تيسيرا على الأعضاء، وتنفيذا لتوجيهات سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالتطوير المستمر فى خدمات وأنشطة النقابة المختلفة.

وأضاف أن القرار يأتي تماشيا مع سياسة الدولة للميكنة الرقمية، بما يوفر الوقت والجهد، وتقليل تكلفة الانتقال للنقابة على الأعضاء.

وتستعرض "الوطن"، تلك الخطوات كالتالي:

1. يقوم العضو بمراسلة الأرقام الآتية لتوضيح الخدمة المراد سدادها، والاستعلام عن قيمتها، من خلال whatsapp النقابة على الأرقام الآتية:

01005402819 - 01061564868

2. بعد تحديد القيمة، يتم الدفع المباشر من المحفظة الإكترونية للأعضاء المشتركين (بفودافون كاش.)، وذلك للرقم الذى تم التواصل معه.

3. فى خلال 3 أيام عمل يتم إصدار إيصال السداد للعضو وإرسال صورة إلكترونية، له من خلال whatsapp.