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محمود مسلم

"القصير" يبحث آليات تطوير الخدمة بمستشفى الزراعيين

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الوطن
09:38 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
وزير الزراعة يبحث آليات تطوير مستشفى الزراعيين

وزير الزراعة يبحث آليات تطوير مستشفى الزراعيين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين، ورفع كفاءتها، وتحسين الآداء لتقديم خدمة علاجية جيدة للعاملين بالوزارة والمتعاملين من الجمهور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "القصير" مع أعضاء مجلس إدارة المستشفى، لبحث الموقف الحالي، ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وكلف وزير الزراعة مجلس ادارة المستشفى بوضع خطة عاجلة، لتطوير المستشفى بكامل أقسامها، وتحديد الاحتياجات العاجلة، والتي تساهم في تطوير وتحسين الاداء، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل الخطة، حسن استغلال الموارد البشرية والمادية والأصول المتاحة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوظيفها بشكل جيد، والتفكير خارج الصندوق، مع ضرورة رفع كفاءة المستشفى لتقديم خدمة صحية تليق بالعاملين بالوزارة وجمهور المرضى.

وشدد "القصير" على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة اقسام المستشفى، فضلًا عن رفع وتنمية قدرات العاملين بها، لتحسين وتطوير الأداء.

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