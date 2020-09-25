مصرع وإصابة 3 في حادثي سير ببني سويف

لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها وأصيب اثنان آخران، في حادثي سير، متفرقين وقعا، اليوم، في محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارتين ووجود متوفاة ومصاب بمكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بجوار كوبرى بنى ماضى مركز ببا جنوب المحافظة وإصابة "سيد حسن سيد" 32 عامًا، مقيم منيل موسى ببا، موظف بالمقاولين العرب، جرح قطعى بالقدم اليسرى ومصرع "هويدا فتحى علي" 54 عامًا، وتم نقل المصاب والمتوفاة إلى مستشفى ببا المركزي.

كما تلقت المديرية بلاغًا بإصابة شخص صدمته سيارة أمام قرية بني حدير مركز الواسطي وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم تحرير المحاضر اللازمة للواقعتين.