ضبط 86 قضية مخدرات وتنفيذ 53997 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 76 سلاحا ناريا بحوزة 56 متهما، وتنفيذ 53997 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (86) قضية مخدرات بحوزة 91 متهما، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 24 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 14 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبطت 306 مخالفات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.