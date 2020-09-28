قتلا شقيقهما الأصغر بعد تعذيبه لاتهامه بالسرقة وألقيا جثته في الشارع

تمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العميد عبدالله جلال مديى المباحث، وتحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بقتل طفل بدائرة مدينة سرس الليان.

كان العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، قد وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد واصل رئيس المباحث، وعدد من ضباط المباحث، لبيان ملابسات العثور على جثة طفل ملقاة في شارع الجمهورية بالمدينة، وسرعة ضبط الجناة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن قيام المتهم الرئيسي شقيق المجني عليه، بتعذيبه داخل مخزن أعلى محل أحذية ملك المتهم، بمعاونة شقيقته والذي كان يسكن لديها الطفل في مدينة بنها، والتي اتهمت شقيقها الأصغر المجني عليه بسرقة مبلغ مالي من شقتها، وقام الشقيقان بتقييده والاعتداء عليه وضربه لكي يرشد على مكان المبلغ المالي، وأثناء ضربه وتعذيبه توفي من آثار التعذيب، وبعد التأكد من وفاته قاما بإلقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة بصبط المتهمين، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم وشقيقته لمعاونتها له، بالاضافة إلى اثنين من العاملين لديهما لمعاونتهما في قتل الطفل، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد ضربهم للطفل بسبب سرقته مبلغا ماليا من شقيقته.

كان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائي المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على 4 متهمين بينهم شقيقان، لاتهامهم بقتل طفل شقيق الأخوين بسبب إدعاؤهم سرقة المجني عليه لمبلغ مالي من شقيقته، في دائرة قسم شرطة سرس الليان.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.