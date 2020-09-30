مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم ميكروباص و"موتوسيكل" بسوهاج

لقي شابان مصرعهما، وأصيب ثالث في تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "موتوسيكل" علي الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشأة بسوهاج، وتم نقل الجثتين لمستشفى سوهاج المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي الغربي، ووجود متوفين ومصاب.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير ميكروباص قيادة "محمود.ع.م" 35 عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "أحمد.ع.ج" 22 عاما عامل ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة كلٍ من "مصطفي.م.ك" 19 عاما عامل، "أحمد.ن.م" 16 عاما طالب ويقيمان دائرة المركز من مستقلي الدراجة البخارية، وإصابة قائد الدراجة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال قائد السيارة والمصاب وكل من والد المتوفي الأول "منصور.ك.م" 55 عاما عامل، نجل عم والد المتوفي الثاني "طلعت.ا.ن" 27 عاما سائق ويقيمان بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الأخيران الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة والدراجة، حرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثتين، تولت التحقيقات.