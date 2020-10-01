كيف تفرق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وكورونا؟

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، باتخاذ الحيطة في فصل الشتاء هذا العام، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتشابه الكبير بين أعراض الإنفلونزا وأعراض فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، لـ"الوطن"، أنّه يجب التفرقة بين البرد والإنفلونزا وأعراض كورونا، إذ تتمثل أعراض البرد في احتقان ضعيف بالحلق وارتفاع قليل في الحرارة، ولا يوجد آلام بالعظام، بينما تكون أعراض الإنفلونزا الموسمية، ارتفاع درجة الحراة، وآلام في العظام، وسعال وإعياء وصداع وانسداد الأنف والتهاب الحلق وقيء وإسهال.

وأوضح أنّ أعراض فيروس كورنا تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية في بعض الأعراض، كالحمى، والسعال الجاف وضيق التنفس والتهاب الحلق وآلام في العضلات، وفقدان حاستي الشم والتذوق، لافتا إلى أنّ الطبيب المختص يمكنه تمييز أعراض كورونا.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ حصة مصر في الحصول على لقاح آمن من فيروس كورونا موجودة ولا داع للقلق، كما أنّ الرئيس يتابع بشكل مستمر كل خطوة في ملف الصحة، ودائما يوجه بتوفير المستلزمات الطبية وطرق التعايش، ويضع صحة المواطنين في المقدمة.

وطالب مستشار الرئيس، بتوخي الحذر خلال هذه الفترة نظرا لدخول فصل الخريف والشتاء، وأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وارتداء الكمامات والالتزام بآداب السعال والحرص على التواجد في أماكن مفتوحة والبعد عن الزحام، وعدم خروج كبار السن إلا للضرورة وهكذا الحوامل.

وذكرت وزارة الصحة أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 103198 حالة، بينها 96494 حالة تعافت، و5930 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.