عاجل.. شركات الحديد والأسمنت تثبت أسعارها خلال أكتوبر الجاري

تشهد أسعار حديد التسليح والاسمنت ثباتًا سعريًا خلال شهر أكتوبر الجاري، بالمقارنة بالشهر الماضي الذي ارتفعت فيه أسعار حديد التسليح، بقيم تراوحت بين 350 و550 جنيهًا في الطن وذلك في النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي لكل المصانع "عز" و"المصريين" و"السويس" و"بشاي".

ويباع أسعار حديد التسليح حسب الخامة بمتوسط أسعار تتراوح بين 10 آلاف و10100 جنيه للمستهلك، فيما تباع أسعار الأسمنت دون زيادة لمدة 3 أشهر متتالية، ليباع طن الأسمنت بأسعار تتراوح ما بين 700 لـ750 جنيهًا للطن.

وساد التفائل قطاع مواد البناء بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، وهو ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع الذي توقف تقريبًا منذ 6 أشهر.

وبحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، فقرارات الرئيس ستنعش مبيعات مواد البناء بنسبة 60% وهى نسبة الأفراد، بينما تمثل نسبة الـ40% المتبقية المشروعات القومية.

كما ستقضى على الشائعات التى كانت تربك سوق مواد البناء بمد إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة، لحين التأكّد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى 6 شهور اخرى، وفق "الزيني".

وذكر "الزيني"، أنَّ قطاع العقارات في مصر يرتبط به أكثر من 95 صناعة تأتي على رأسها صناعات الأسمنت والحديد والصلب وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر، وغيرها سواء المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر.

جدير بالذكر أنَّ شعبة مواد البناء بالغرف التجارية توقعت استقرار أسعار حديد التسليح لعدد كبير من الشركات وكذلك الأسمنت بداية من شهر أكتوبر الجاري.