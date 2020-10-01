إطلاق اسم الشهيد "محمد فضل الله" على ميدان "سكة زفتى"

أعلن اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، إطلاق اسم العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل" الذي استشهد في انفجار عبوة ناسفة بسيناء، على الميدان المطور بشارع سكة زفتى.

ووافق رئيس مدينة المحلة على قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 42 قيراطًا لإنشاء مدرسة رسمية للغات بقرية "دمرو" وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2159 مترًا مربعًا لإقامة مدرسة رسمية للغات بالمعتمدية نظرا للكثافة الطلابية الكبيرة بالفصول، كما وافق على تركيب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الأهلي بقرية بلقينا لخدمة الأهالي وأصحاب المعاشات والعاملين بالمصالح الحكومية المختلفة بالإضافة إلى قبول طلب التبرع بأعمال التطوير والتجميل لميدان سكة زفتى.

جاء ذلك أثناء جلسة المجلس التنفيذى بحضور نائبيه وسكرتير عام الديوان ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي جميع القطاعات المختلفة بالمدينة والمركز.

جدير بالذكر، أن رئيس مدينة المحلة وجّه مسئولي الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة والأوقاف والإسكان إلى ضرورة الاستعداد والتنسيق لموسم الشتاء بخطط لمواجهة الأزمات والكوارث عبر تطهير بالوعات المطر بجميع الشوارع وكذلك صيانة أعمدة الإنارة.