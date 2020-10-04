تنازل 3 مرشحين بانتخابات النواب في الإسكندرية ورفض طعون 37 آخرين

استقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، تنازل 3 مرشحين مستقلين عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، فيما تمّ إعادة 3 مرشحين آخرين إلى الانتخابات وذلك بعد قبول الطعون المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.

كانت دائرة الطعون على الانتخابات بمحكمة القضاء الإداري فس الإسكندرية، قضت برفض 37 طعنًا مقدمين من مرشحي مجلس النواب المستبعدين من كشوف المرشحين، وكذلك الطعون المقدمة من مرشح ضد آخر، وذلك على المقاعد الفردية والقائمة.

وأكّد رئيس لجنة فحص الطعون على مرشحى مجلس النواب في الإسكندرية، على المقاعد الفردية والقائمة، أنه تلقى 42 طعنًا متنوعة ما بين طعون على قرار الاستبعاد وطعون على القوائم وطعون في مرشحين إدراج أسمائهم في كشف المرشحين، وتمّ الفصل فيهم وإصدار الأحكام القضائية .

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

قبلت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من المرشحه جليلة عبد الرحمن، وقررت إدراج اسمها فى كشوف المرشحين بالدائرة السادسة "الدخيلة وبرج العرب والعامرية "فردي عن حزب الوفد.

ورفضت المحكمه الطعون المقدمة ضد محمود عسكر مرشح حزب مستقبل بدائرة الرمل، وقررت استمراره في سباق الانتخابات.

كان المستشار محمد المشد، رئيس لجنة الانتخابات في الإسكندرية، أعلن الكشوف النهائية للمرشحين لإنتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي تضمنت قبول 221 مرشحا في 6 دوائر من مرشحي النظام الفردي وقائمتين عن قطاع غرب الدلتا.

وأكّد "المشد"، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنَّه تمّ قبول قائمتي "الوطنية من أجل مصر ونداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، واستبعاد 3 قوائم أخرى هي "الاختيار- صوت مصر- التيار المصري الوطني".

وفي الدوائر الـ6 بالنظام الفردي، جرى استبعاد 27 مرشحًا بواقع 11 مرشحًا بدائرة المنتزه و6 بالدخيلة و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و3 بمحرم بك و2 بالعطارين.