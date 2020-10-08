مسؤول الاختبارات بالحربية: المميزون رياضيا لهم أولوية الكشف

قال العقيد هاني راغب المسؤول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، إن الكلية تنتقي ما بين عشرات الآلاف من المتقدمين أفضل العناصر المتميزة في كل شيء، بدنيًا وطبيًا ونفسيًا.

وأضاف "راغب" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أنه جرى وضع عدد من الاختبارات لقياس المهارات الرياضية للطالب، مثل السرعة والتحمل والتوازن والقوة والجَلَد.

وتابع، أن قفزة الثقة من أهم الاختبارات في مرحلة اختبارات اللياقة البدنية، حيث يقفز الطالب في فترة لا تتجاوز 3 ثوان: "هناك سلسلة من الاختبارات البدنية وهي عبارة عن عناصر اللياقة البدنية، وتبدأ من الضاحية بمسافة كيلو ونصف الكيلو، واختبار الضغط والبطن والعقلة، واختبار العدو لمسافة 100 متر واختبار التوازن، واختبار السباحة لمن يجيدها بواقع 20 درجة من إجمالي درجات الاختبارات".

وأكد العقيد هاني راغب، أنه لا يشترط أن يجيد الطالب السباحة لكي يجتاز اختبار قفزة الثقة: "نقسم الطلاب إلى فئتين، الأولى تجيد السباحة، والثانية لا تجيدها، ونتخذ احتياطات الأمن والسلامة أثناء القفزة".

وعرض مقدم البرنامج تقريرًا حول الاختبارات الرياضية الخاصة بالكلية الحربية، جاء فيه، أن الطالب يبدأ الاختبارات بالعدو في 3 أزمنة: "في 6 دقائق يحصل الطالب على 40 درجة، والزمن الثاني 6 دقائق ونصف ويحصل على 30 درجة، ويحصل على 20 درجة في الزمن الثالث المقدر بـ7 دقائق، وأكثر من 7 دقائق لا يحصل على أي درجة".

أما بالنسبة إلى تمارين البطن، فإن العدة الصحيحة يبدأ حسابها بعد 15 عدة، أما اختبار العقلة فهو من اهم الاختبارات، ويكون التقييم كالتالي: "من عدة إلى 3 عدات يحصل الطالب على صفر، وبداية من العدة الرابعة، فإنه يجرى ضربها في الرقم 4 والدرجة النهائية تكون من 40، وإذا حصل الطالب على أكثر من 10 عدات يجرى كتابة هذا الأمر في الكارت الخاص به، وهو ما يمثل أفضلية له في اختبار الهيئة".

وأشار العقيد هاني راغب المسؤول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، أن الاختبارات الرياضية هي الضاحية لمسافة كيلو ونصف الكيلو والضغط والبطن والعقلة، بواقع 40 درجة لكل اختبار، وهناك اختبار الجري 100 متر، واختبار التوازن بعشر درجات لكل منهما بإجمالي 20 درجة، اما السباحة فيكون عدد الدرجات فيها 20 درجة".

ولفت إلى أن المتميزين رياضيًا يكون لهم الأفضلية والأولوية في اختبار الهيئة: "إذا حصل الطالب على بطولة فإن هذا سيمثل ميزة إضافية له، لأن القوات المسلحة تختار العناصر الأفضل لكي تضمهم إلى صفوفها".