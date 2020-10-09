بعد انتهاء حكاية "ضي القمر".. الجمهور لكندة علوش: "نكدتي علينا"

أشاد الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا، بنهاية حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" لكندة علوش، بعد متابعة 10حلقات متتالية.

وتجسد "كندة"، خلال المسلسل، دور "عليا" وهي زوجة تبحث عن الإنجاب وتضطر للتلقيح الصناعي، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل.

وعقب انتهاء المسلسل جاءت تعليقات الجمهور كالتالي :

"بجد شابوه كل يوم كنت بعيط وأنا بتفرج على المسلسل ربنا يرزق كل مشتاقة الذرية الصالحة "

وقال آخر: "بجد دمعتينا بجد كان نفسي المسلسل يطول وصلتي أحساس كل ست مرت بالتجارب دي أنتي قمر وتمثيلك قمر".

وعلق مشاهد قائلا: "على قد ما اتبسطت جدا بالنهاية الحلوة أوي، على قد ما زعلت أن المسلسل خلص بالسرعة دي، أنتي المفروض تعملي المسلسل ويتذاع طول السنة طالما هيبقى بالحلاوة دي والرقي ده، وبجد بجد مع احترامي لكل النجوم وكل القصص اللي فاتت إلا ان قصة "ضي القمر" أحسن وأحلى القصص اللي فاتت.. ألف مبروك لكل صناع العمل".

ووجهت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بأنستجرام، الشكر للجمهور الذي أشاد بشخصية "عليا" في حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وأيضا صناع العمل.

وكتبت "كندة"، "كمية الرسائل الي بتوصلني يومياً من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل "ضي القمر" كبيير ومؤثر.. الرغبة بالإنجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية".

ا

وأضافت: "أنا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى أكون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائماً فيما يختاره الله كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان الي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير أي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها".

واختتمت "شكراً للأستاذ الكاتب يسري الفخراني الي مهدلنا الطريق باختياره للمواضيع الي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل واسرة مصرية وعربية".

عادت الفنانة السورية كندة علوش بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها بحكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وقد لاقت الحلقات إشادات من الجمهور خاصة أن الموضوع يشغل أسرا كثيرة وقد أبكى أداء كندة في أولى حلقات المسلسل الجمهور بعد مشهد معرفة حرمانها من الإنجاب.

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا"، ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

وحكاية "ضي القمر" من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.

ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.