مندوب مصر بالأمم المتحدة: أعمال الأمير صباح الأحمد شاهدة عليه

ألقى السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، كلمة نيابة عن المجموعة العربية، خلال اجتماع تأبين أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف "إدريس" أن العالم العربي ودّع رمزًا من رموزه الذين ينتمون لجيل الرواد لمشروع الدولة الوطنية في العالم العربي، متابعًا: "الصباح غادر عالمنا لكن تبقى أعماله النبيلة شاهدة عليه".

ولفت إلى أن أمير الكويت الراحل عاصر كل الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة من تحديات وآمال، مستعرضًا الأدوار التي قام بها الشيخ صباح منذ استقلال الكويت.

وأشار إلى أن الراحل أول من رفع علم الكويت أمام مبنى الأمم المتحدة عام 1963 قبل الانضمام للمنظمة، مؤكدًا أنه عمل على تحقيق نهضة الكويت، خلال كل المناصب التي تولاها.

وذكر أن المرأة الكويتية حصلت على جميع حقوقها السياسية في عهد الصباح، إضافة إلى أنه حقق نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، تقوم على أساس المواطنة وحكم القانون.

وتابع "إدريس" أن أعمال الراحل لم تقتصر على عملية التنمية الشاملة التي شهدتها الكويت، موضحًا أنه كانت له إسهاماته على المستوى الدولي، إضافة إلى دعمه القوي للقضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعُقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة مراسم تأبين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمشاركة فولكان بوزكير رئيس الدورة 75 للجمعية العامة وأنطونيو جوتيريش الأمين العام وممثلي أعضاء الأمم المتحدة.

وبعد أن ألقى جوتيريش كلمته، دعا رئيس الجمعية العامة الحضور للوقوف دقيقة صمت حدادًا على رحيل الشيخ صباح.

وتحدث خلال الجلسة رؤساء المجموعات الإقليمية بالأمم المتحدة مشيدين بإنجازات أمير الكويت الراحل.

ومن جانبه، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تشاطر الكويت الحزن على وفاة الشيخ صباح الذي كان يولي الأولوية للتعاون والعمل متعدد الأطراف كما قاد الكويت للانضمام للمنظمة الأممية عام 1963.

وأشاد "جوتيريش" بمبادرة وقيادة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في بعض أهم الجهود الإنسانية حول العالم، وقال إن حياة ملايين الناس قد تحسنت بسبب تعاطفه والتزامه بالعمل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة تتطلع لمواصلة الشراكة والصداقة مع دولة الكويت لتعزيز السلام والاستقرار.