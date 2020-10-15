اليوم.. "المالية" تطرح أذونات خزانة بـ 21 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الخميس، طرحين من أذون الخزانة، الطرح الأول آجل 182 يوما، بينما الطرح الثاني أجل 357 يوما بقيمة إجمالية 21 مليار جنيه.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تطرح وزارة المالية صباح اليوم، أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه، تستحق أجلها في 20 إبريل 2021، بينما تطرح أيضا أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 12 مليار جنيه، تستحق أجلها في 12 أكتوبر 2021.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

واقترضت وزارة المالية، الأسبوع الماضي نحو 64.5 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 و91 و182و273 يوماً.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن الاثنين الماضي أن المالية أصدرت أذون خزانة عبر 4 طروحات على مدار يومي الأحد الاثنين، وأوضح أن "المالية" طرحت الأحد الماضي طرحين، جمعت من خلالهما 25.1 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة 364 يوماً، بينما جمعت 5.1 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما، في حين طرحت اليوم التالي الاثنين طرحين أيضاً، جمعت منهما 15.7 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، و18.5مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً.

وبحسب بيانات المركزي يوم الاثنين، تراوحت متوسط أسعار الفائدة بين 13.24% لأسعار فائدة أذون خزانة 91 يوما، بينما بلغ متوسط أسعار الفائدة لأذون خزانة أجل 266 يوما نحو 13.42%، في حين بلغ متوسط أسعار الفائدة على الأذون أجل 182 يوما نحو 13.38%، وأخيرا بلغت متوسط أسعار الفائدة للأذون أجل 357 يوما نحو 13.45%.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي مطلع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.