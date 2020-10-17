مرشحون للنواب بكفر الشيخ يستعينون بمطربي المهرجانات لحصد الأصوات

أصبح المرشحون لعضوية مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ يلجأون إلى أساليب غير تقليدية في الدعاية الانتخابية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الدوائر الأربع بالمحافظة.

وفي هذا السياق، استعان مرشحان بمطربي المهرجانات الشعبية للفت انتباه المواطنين، وامتطى آخران حصانين وجابا بهما القرى، فيما ارتدت أخرى الجلباب خلال جولاتها الانتخابية، وحُمل آخرون محمولين على الأكتاف وهم ممسكون بأعلام مصر، بينما قام مرشح بتوزيع كروت وأقلام في حفل زفاف.

فقبل أيام، فوجئ أصحاب حفل زفاف أقيم فى إحدى قاعات الأفراح بمدينة دسوق بكفر الشيخ، بدخول العميد سيد أحمد البرلماني الحالي، ومرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات نواب 2020 عن الدائرة الثانية، لتقديم التهاني للعروسين، فتحول الفرح إلى دعاية انتخابية، حيث لحق به أنصاره وهم يوزعون كروت الدعاية التي تحمل اسمه ورمزه الانتخابي على المعازيم.

وبمجرد أن ظهر النائب في الفرح لتقديم التهاني لأهل العروسين، التف حوله المعازيم والتقطوا معه الصور التذكارية، وأكد البعض دعمهم له في هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية، بينما تولى أنصاره مهمة توزيع كروت الدعاية والأقلام على الحضور، لكسب ثقتهم وتأييدهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.

بينما لجأ محيي القطان، المرشح عن الدائرة الأولى، والتي تضم مركزي كفر الشيخ وقلين، إلى مطرب المهرجانات الشعبي "حمو بيكا"، لأداء أغنية له لجذب الناخبين.

ونشر "بيكا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مهرجاناً من الحملة الدعائية التي تتضمن الأغنية التي تضمن اسم المرشح وصورته ورمزه الانتخابي وبعض النقاط من برنامجه.

وتداول أهالي كفر الشيخ، الأغنية الدعائية للمرشح، مؤكدين أنه لجأ لتلك الوسيلة في انتخابات البرلمان الماضية التي أخفق فيها.

ورد "القطان" على الانتقادات التي وُجهت له من أهالي الدائرة، قائلاً: "أحد أصدقائي حب يجاملني وهو صديق لحمو بيكا، وعملي مفاجأة بالأغنية ولقيت كلامها حلو بصراحة، لكن أنا معملتهاش، وفوجئت بأعضاء حملتي بيقولي أن فيه أغنية حلوة كدعاية انتخابية ليك بيكا عاملها، وأنا لم أدفع مليماً واحداً، وحتى لو دافع مش عارف الناس زعلانة ليه".

كما لجأ اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي، الذي ينافس على أحد مقعدي دائرة سيدي سالم والرياض، لفرقة شعبية لتأليف أغنية له تحت عنوان "ابن الجندي"، لجذب الناخبين.

فيما تعتمد أنوار رشاد، مرشحة حزب الوفد بمجلس النواب 2020 والتي تنافس على أحد مقعدي الدائرة الثالثة في كفر الشيخ، والتي تضم مراكز الحامول، بيلا، والبرلس، ويتنافس عليها 29 مرشحًا بينهم 5 سيدات و4 نواب حاليين، على بث جولاتها الانتخابية بالقرى بطريقة "البث المباشر" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في ظل ارتفاع تكاليف لافتات الدعاية الانتخابية، فضلاً عن ارتدائها الجلباب "العباءة السوداء"، خلال جولاتها المكثفة بالقرى.

كما ظهر العقيد عمرو الخولي، المرشح الفردي على أحد مقاعد الدائرة الدائرة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ، التي تضم مراكز دسوق، وفوه، ومطوبس، ممتطيًا حصانًا، خلال جولته بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، ومرة أخرى محمولاً على الأكتاف بحي المنشية بمدينة دسوق، حيث استقبله المئات من أهالي المنطقة، بأعلام مصر، وصوره قبل بدء مؤتمر انتخابي نظمه بالمنطقة.

ولم يكتف الأهالي بذلك، فحملوه وجابوا به الشوارع ملوحاً بعلم مصر وعلامة النصر، مرددين هتافات: "ياعمرو الخولي يابلاش واحد غيره مينفعناش"، وطالب المرشح الأهالي بدعمه، مؤكداً على انه سيكون خير سند لهم وأنه رشح نفسه بعد مطالبته من الكثيرين، واستكمالاً لمسيرته التي بداها قبل سنوات بوزارة الداخلية.

كما ظهر الكاتب الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، والمرشح على أحد مقعدي الدائرة الثالثة بكفر الشيخ، التي تضم مراكز الحامول، وبيلا، والبرلس، وهو ممتطيا حصانًا، وسط استقبال الأهالي له، حاملين صوره وأعلام مصر بالحامول.

وقبل "زكي" رأس أحد كبار السن، فضلا عن تحية الأهالي، مطالبًا بدعمهم، ومعبرًا عن حبه لهم، فيما بادله بعض المواطنين التحية، واستقبلوه على بداية الطريق المؤدي لمكان انعقاد المؤتمر الانتخابي الخاص به، وطالبوه بركوب الحصان، رافعين شعار: "ابننا ومننا وخادم لنا كلنا".

وتشهد الدوائر الـ4 منافسة شرسة بين المرشحين الذين يبلغ عددهم 150 مرشحاً ، حيث يكثفون من جولاتهم ومؤتمراتهم الانتخابية رغم أن كفر الشيخ ضمن المرحلة الثانية والتي ستجرى فيها الانتخابات الشهر المقبل.