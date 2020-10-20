"برنامج نيوتن – مشرفة".. نداء بحثي لدعم الابتكارات البحثية وتسويقها تجاريا

أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداء بحثياً على موقعها الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة Royal Academy of Engineering، ويتيح هذا النداء الفرصة للمبتكرين المصريين والباحثين والعاملين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية للحصول على منح تدريبية كاملة رفيعة المستوى في مجال ريادة الأعمال.

ويشتمل هذا البرنامج على فترات تدريبية مكثفة داخل جمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة؛ بهدف التدريب على كيفية تحويل الأفكار والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية إلى منتجات قابلة للتسويق محلياً ودولياً، وإمكانية تحسين الفرص التنافسية لها.

ويأتي هذا النداء في إطار برنامج التعاون المصري البريطاني "نيوتن – مشرفة" الذي يعتبر أحد برامج التعاون الدولي الهامة التي تنفذها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل مصر بالتعاون مع الهيئات الدولية المميزة.

وقد تم فتح باب التقدم لهذا النداء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 على موقع الهيئة وموقع الأكاديمية الملكية للهندسةhttp://stdf.eg:8080/web/grants/open

جدير بالذكر أن هذا النداء هو السابع من سلسلة نداءات تأتي ضمن برنامج "نيوتن – مشرفة" والذي أُطلقت فعالياته عام 2015 تخليداً لذكرى العالمين المصري مصطفى مشرفة، والإنجليزي إسحق نيوتن اللذين أسهما بأبحاثهما واكتشافاتهما في تقدم الإنسانية.