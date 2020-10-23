المحافظات تستعد للطقس السئ والسيول بـ إلغاء الإجازات ونشر المعدات

توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ تكون ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون يومي السبت والأحد، حيث تزيد الأمطار غزارة على بعض الأماكن، إضافة لزيادة فرص الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء التي تؤدي لظاهرة السيول نهاية الفترة الأحد المقبل، وتنتهي الموجة السيئة من الطقس يوم الأحد.

وتابع "شاهين"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ ذروة الموجة السيئة من الطقس التي ستكون يومي السبت والأحد ستتأثر بها السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا من البحيرة ودمياط وكفر الشيخ، والمناطق الجنوبية ستكون أقل تأثرا بالأمطار الغزيرة.

واستكمل "شاهين"، أنّ السحب الرعدية يصاحبها نشاط للرياح على الأماكن المجاورة للأماكن التي تشهد سحب رعدية، ولن يكون هناك تكون للسحب حيث تقوم الرياح بتشتيتها، ولكن سقوط الأمطار سيؤدي لانخفاض الرؤية على الطرق ولذلك يجب الالتزام والقيادة بهدوء.

طوارئ بـ"القاهرة والجيزة": نشر 163 معدة تحسبا لـ"الطقس السيئ"

انطلقت معدات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، للتمركز في المحاور الرئيسية والشوارع، بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى فى تلك المرافق بالقاهرة والجيزة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه الشرب بالجيزة، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة، لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها، مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى بدرجة 100%

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ لاستقبال أول نوات الشتاء، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس، والتي شهدت سقوط بعض الأمطار والرعد والبرق في سماء الإسكندرية.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، عددًا من المعدات وفرق الطوارئ للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.

وقال نافع لـ"الوطن" إن غرفة الطوارئ على أهبة الاستعداد والجميع في الشوارع، مضيفًا أنه وفقاً للتوقعات يبدأ هطول الأمطار الخميس بشكل خفيف، ومن المتوقع تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، مؤكداً الدفع بسيارات الشفط إلى المناطق والبؤر الساخنة.

وأشار إلى أنه وفقا للتوقعات من المقرر أن تهطل علي الإسكندرية أمطارًا ما بين خفيفة ومتوسطة وكثيفة وذلك علي جميع أنحاء المحافظة، وتصل شدتها ما بين 30 و40 مم يومياً، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للمدينة تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.

البحر الأحمر تستعد لعدم تكرار كارثة سيول رأس غارب

يستعيد سكان مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر في مثل هذه الأيام، ذكرى فاجعة سيول شهر أكتوبر من عام 2016، والتي خلفت وراءها عشرات المصابين والضحايا وهدمت المنازل وأطاحت بالسيارات بخلاف خسائر مادية قدرت بالملايين.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة آخر الأنباء مع هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات، والتى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

واستعدت أجهزة البحر الأحمر لمواجهة الطقس السئ ومنع بالعمل في عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول برأس غارب، وتتضمن إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب، وتشكيل 12 مجموعة عمل لمواجهة السيول، بالإضافة إلى 35 نقطة طبية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية َومرفق إسعاف البحر الأحمر.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار السيول موجهاََ بتمركز جميع المعدات فى المناطق التى تواجه خطر السيول، وكلف رئيس مدينة رأس غارب التنسيق مع شركة المقاولون العرب وشركات البترول العاملة في المنطقة بتمركز معداتها بطول المدينة من شمالها وحتى ومنطقة رأس شقير جنوب رأس غارب.

وشكل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لجنة من المياه الجوفية وإدارة الأزمات وهيئة الطرق على منشآت السيول للمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة والجارى تنفيذها من سدود وبحيرات وبرابخ ومعابر.

"أزمات المنيا" تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

أٔعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء من 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر، والتي تتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

البحيرة تلغي الإجازات للمختصين بسبب موجة الطقس السيئ

أمطار رعدية غزيرة، شهدتها عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة،أمس، أغرقت مياهها الشوارع الرئيسية والميادين العامة، وتسببت في ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس والهيئات الحكومية، وأغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها، بسبب موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد.

وكانت مدن "إدكو، ورشيد، وكفرالدوار، وأبو حمص، وأبو المطامير"، شهدوا أمطارا غزيرة ورياح شديدة، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار الشديدة.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات "الكهرباء - مياه الشرب"، ومسؤولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.

وأصدر "آمنة" توجيهات بالتأكيد على جميع المدارس، بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس في أثناء اليوم الدراسي، ودخولهم الفصول فور وصولهم، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وأعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائي عن المدارس والمباني الملحقة، خلال الأمطار الغزيرة.