4 أدوار للعمارة؟ أول تعليق من الحكومة على أنباء رخص البناء الجديدة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستصدار أي تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، مُشددةً على استمرار قرار وقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.

وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليون و965 ألف 519 طلب تصالح، في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

عقوبات الرافضين للتصالح في مخالفات البناء

وأكدت مصادر أن عقوبات المتخلفين عن التصالح فى مخالفات البناء تتراوح ما بين قطع مرافق وحبس وغرامة وإزالة للمخالفة، وعلى المواطنين الإسراع لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة فى ملف التصالح.

وأشارت إلى وجود تعليمات بقبول أى طلب تصالح، كما أن النظر في طلب التصالح يرجع إلى لجنة الفحص بعد ذلك.