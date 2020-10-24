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محمود مسلم

 ضبط 125 ألف قرص دوائي مهرب جمركيا داخل سيارة بالشروق

كتب:

الوطن
12:41 م | السبت 24 أكتوبر 2020
المتهم

المتهم

تمكّنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عدد من العبوات بداخلهم كمية من الأقراص والعقاقير الدوائية بإجمالي 125 ألفًا و120 قرصًت دوائيًا مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة (أحد الأشخاص) حال استقلاله إحدى السيارات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تروّيجها بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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