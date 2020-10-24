نائب "الدستورية" السابق: كثافة المشاركة في الانتخابات ضمانة لنزاهتها

علق المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، على احتمالية تقديم طعون على صحة انتخابات مجلس النواب الجارية حاليًا في 14 محافظة، قائلًا إن هذه عادة كل انتخابات، حيث إن كل مرشح لم يحالفه الحظ يرى أنه تم التلاعب في النتائج.

وتوقع المستشار الشناوي خلال لقائه في تغطية خاصة على "قناة صدى البلد"، للمرحلة الأولى من انتخابات النواب في 14 محافظة، فرض الغرامة مرة واحدة على الذين يتكاسلون عن الإدلاء بأصواتهم حتى يُقبلوا عليها في المرات المقبلة، مردفًا أنه لم يتم فرض أي غرامات على من لم يشارك في أي انتخابات من قبل.

واستبعد وجود تلاعب بنتائج الانتخابات في ظل وجود قاض على كل صندوق وحضور ممثلي المرشحين، كما أن الفرز يكون على الهواء، مؤكدًا أن كثافة المشاركة في الانتخابات تعد ضمانة لنزاهة الانتخابات، ومن المهم أن يستشعر المواطن دوره في العملية الانتخابية.

وبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 4 ،5، 6 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7، 8، نوفمبر 2020.

وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية يومي 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.