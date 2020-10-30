5 محافظات تجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة.. تعرف عليها

كشف دراسة أعدها الدكتورعمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عن عدد سكان مصر موضحا أنه وفقا لأحدث إحصاءات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أمس الخميس 29 أكتوبر، فإن هناك خمس محافظات يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة.

القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة الأكثر من حيث عدد السكان

وأضافت الدراسة، أن المحافظات الخمس هي بالترتيب؛ "القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة"، بينما كانت هناك خمس محافظات أخرى يقل عدد سكان الواحدة منها عن المليون نسمة، وهى الوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

وأشارت الدراسة إلى أن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول فى عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة، يليها محافظة الجيزة وعدد سكانها 9 ملايين و98 ألفا و204 نسمة، يليها محافظة الشرقية 7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة، ثم محافظة الدقهلية 6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة، ثم محافظة البحيرة 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة.

فيما كانت أصغر 5 محافظات من عدد السكان، حيث مجموع السكان بها لا يتجاوز الـ «مليونا و٧٠٠ ألف نسمة»، هي محافظة جنوب سيناء 108 آلاف و761 نسمة، يليها محافظة الوادي الجديد 259 ألفا و578 نسمة، يليها محافظة البحر الاحمر 387 ألفا و641 نسمة، ثم محافظة شمال سيناء 450 ألفا و528 نسمة، تليها محافظة مطروح 490 ألفا و940 نسمة.

الوادي الجديد الأكبر مساحة بين محافظات مصر

ولفتت الدراسة إلى أن محافظة الوادى الجديد احتلت المركز الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية من حيث المساحة، وبلغت مساحتها الكلية 440.098 ألف كيلو متر مربع، وجاءت مطروح، فى المركز الثانى بمساحة 166.563 ألف كيلو متر مربع، وتبلغ مساحة البحر الأحمر 119.099 ألف كيلو متر مربع، محتلة المركز الثالث.

التوزيع السكاني غير متوازن في المناطق الرئيسية في مصر

وأوضحت الدارسة أن حوالي 43.2٪ من إجمالي السكان يعيشون فى الوجه البحرى وتبلغ مساحته حوالي 3.3٪ من إجمالي مساحة مصر، بينما يعيش حوالي 38.1٪ من إجمالي السكان فى الوجه القبلى، والتي تبلغ مساحته 17.3٪ من إجمالي مساحة مصر.

وتابعت أن حوالي 1.7٪ فقط من إجمالي السكان يعيشون في المحافظات الحدودية وتمثل نسبتها حوالي 78٪ من إجمالي المساحة، بينما يعيش حوالي 17٪ من إجمالي السكان في المحافظات الحضرية والتي تمثل 1.7٪ فقط من إجمالي المساحة الكلية لمصر.