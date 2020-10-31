عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير لـ26 قتيلا و804 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، اليوم السبت، إلى 26 قتيلا و804 مصابين.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة، والذي خلف خسائر بشرية ومادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، أوضح أرباش أنه بإمكان المواطنين في إزمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم، البقاء في المساجد المناسبة إن رغبوا، وتحت إشراف المسؤولين عن خدمة المساجد.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير، تسبب في حدوث موجات مد عاتية جزئية "تسونامي".

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير، مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.