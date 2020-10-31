"الصناعات": توريد الأغذية للمحال خلال أيام لشركات القائمة البيضاء فقط

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تأهيل 20 شركة جديدة من أعضاء الغرفة ليصل إجمالي الشركات المؤهلة إلى 120 شركة بختام الدورة الخامسة من برنامج ازدهار بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ وبرعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية على وضع تصور للاستمرار واستدامة تقديم خدمات الدعم الفني والتخطيط وتنمية الموارد والتمويل للنفاذ إلى الأسواق وغيرها وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية ويصل إجمالي عدد الشركات المؤهلة إلى 200 شركة بختام الدورة السابعة لبرنامج ازدهار منتصف العام القادم.

وقال الجزايرلي إن الهدف الأساسي الذي يمثل رؤية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية هو رفع تنافسية الصناعة ونتعاون من أجل تحقيق هذه الرؤية مع كافة الأطراف وبشراكة استراتيجية قوية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور حسين منصور مشيرا إلى أن الهيئة والغرفة يعملان معا في وضع الإصلاحات التشريعية والإجرائية لمواجهة كل التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مختلف القطاعات.

وقال إن صدور القانون الموحد للغذاء سيكون الأساس في القضاء على العديد من التشوهات والمشاكل الصعبة التي يواجهها المستثمر مشيرا إلى أنه تم حسم وإقرار إلغاء العقوبات البدنية في المخالفات الناتجة عن التشغيل والتي لا يتوافر فيها العمد أو الإضرار بالمستهلك.

وأفاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأن لجنة التظلمات المشكله بالهيئة تضم في عضويتها ممثلا عن الغرفة وتجتمع بصورة دورية للنظر في كافة التظلمات المقدمة واتخاذ القرارات والإجراءات بشأنها كما أكد أن القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة يتم إعدادها استنادا إلى المرجعيات الدولية، وقال إنه خلال أيام لن يسمح بتوريد الأغذية للمنشآت السياحية إلا عن طريق الشركات المسجلة والمعتمدة في القائمة البيضاء، وكذلك سيتم تطبيق الأمر نفسه في سلاسل التجزئة والسوبر ماركت.

وأكد الجزايرلي أن الغرفة تقوم بتقديم خدمات تدريب وتأهيل للشركات لمساعدتها في التسجيل وشرح بنود قوائم الفحص وكيفية التوافق مع متطلبات الهيئة بالإضافة إلى رفع الوعي بالممارسات العالمية المطبقة لسلامة الغذاء من خلال إصدار عدد من الدلائل الفنية وآخرها دليل مكافحة الآفات المتكاملة على مستوى المنشآت الغذائية بلغتيه العربية والإنجليزية والذي تم بالتعاون مع برنامج مزارع إلى مزارع الذي تنفذه منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية.