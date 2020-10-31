بدء عرض "خط دم" لنيللي كريم وظافر العابدين على "شاهد VIP"

بدأ عرض فيلم "خط دم" من بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم على منصة "شاهد VIP"، اليوم، حيث يُعد أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، ابتداءً من 30 أكتوبر في ظل الاحتفال بأعياد الهالوين.

ويدور الفيلم حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.

أحدث أعمال ظافر هو الجزء الثاني من المسلسل اللبناني الرومانسي عروس بيروت الذي انطلق على قناة MBC4 مع بداية شهر أكتوبر، والمسلسل العالمي The Eddy الذي عُرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين على موقع "فيس بوك".

ظافر العابدين بدأ مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية.

ويحرص ظافر على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ وكانت أحدث أعماله بها مسلسل ليالي أوجيني (2018) الذي تدور أحداثه خلال الأربعينات من القرن الماضي، وفي العام السابق قدم المسلسلين الناجحين كاراميل وحلاوة الدنيا الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت.

ومن ناحية أخرى تواصل نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، حيث تواصل تصوير مشاهدها في شارع المعز، والعمل من إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامي والفنان أكرم حسني بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتي حققت نجاحاً كبيراً.