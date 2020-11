بدء عرض "خط دم" لنيللي كريم وظافر العابدين على "شاهد VIP"

بدأ عرض فيلم "خط دم" من بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم على منصة "شاهد VIP"، اليوم، حيث يُعد أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، ابتداءً من 30 أكتوبر في ظل الاحتفال بأعياد الهالوين.

ويدور الفيلم حول الحيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج رامي ياسين.

أحدث أعمال ظافر هو الجزء الثاني من المسلسل اللبناني الرومانسي عروس بيروت الذي انطلق على قناة MBC4 مع بداية شهر أكتوبر، والمسلسل العالمي The Eddy الذي عُرض على شبكة نتفليكس في مايو الماضي، كما شارك في الحملة الإعلانية الناجحة لشركة اتصالات إميرالد، والذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين على موقع "فيس بوك".

ظافر العابدين بدأ مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الغربية العالمية الضخمة، منها: Children of Men (2006)، Sex and the City 2 (2010)، Centurion (2010)، Black Forest (2012) والفيلم البريطاني Rise of the Footsoldier، قبل انطلاقه بأعمال الدراما والسينما العربية.

ويحرص ظافر على التواجد المستمر بالدراما التليفزيونية في العالم العربي؛ وكانت أحدث أعماله بها مسلسل ليالي أوجيني (2018) الذي تدور أحداثه خلال الأربعينات من القرن الماضي، وفي العام السابق قدم المسلسلين الناجحين كاراميل وحلاوة الدنيا الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية في حفل توزيع جوائز الموريكس دور ببيروت.

ومن ناحية أخرى تواصل نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، حيث تواصل تصوير مشاهدها في شارع المعز، والعمل من إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم شخصية عميل يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامي والفنان أكرم حسني بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتي حققت نجاحاً كبيراً.